طبعة خاصة من «زمن الخيول البيضاء» لـ إبراهيم نصرالله

أعلن الكاتب والروائي إبراهيم نصرالله، صدور الطبعة الـ20 من رواية «زمن الخيول البيضاء»، عن الدار العربية للعلوم - ناشرون في بيروت، وهي طبعة خاصة مرقمة وموقعة، ولوحة الغلاف مشتركة للفنانين الفلسطينيين إسماعيل شموط وتمام الأكحل، والتصميم للفنان محمد نصرالله.وقال «نصرالله»، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: الطبعة 20 من «زمن الخيول البيضاء» خاصة، مجلّدة، مرقّمة، وموقّعة: (أنا لا أقاتل كي أنتصر، لكن كي لا يضيع حقي).وتابع: في بيروت، صدرت الطبعة 20 من رواية «زمن الخيول البيضاء» عن الدار العربية للعلوم- ناشرون، وقد تم توقيع نسخ هذه الطبعة الخاصة جميعها، وهي طبعة مجلدة ومرقّمة ومحدودة النسخ، بغلاف جديد لمرّة واحدة، وسيبدأ توزيعها على موزعي الكتب في العالم العربي وفي المعارض قريبا، وعدد النسخ 1058.وصدرت «زمن الخيول البيضاء» لأوّل مرة عام 2007، بالتزامن مع الذكرى الستين لاحتلال فلسطين، وتُرجمت إلى اللغة الإنجليزية، ودخلت في القائمة النهائية (القصيرة) للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2009 المعروفة بجائزة البوكر.وهي رواية ملحمية استثنائية توج بها الشاعر والروائي إبراهيم نصرالله مشروعه الروائي الكبير «الملهاة الفلسطينية» الذي بدأ العمل عليه منذ عام 1985، الذي صدر منه 6 روايات لكل رواية أجواؤها الخاصة بها وشخوصها وبناؤها الفني واستقلالها عن الروايات الأخرى.وتأمل نصرالله في هذا المشروع 125 عاما من تاريخ الشعب الفلسطيني برؤية نقدية عميقة ومستويات فنية راقية، انطلاقا من تلك الحقيقة الراسخة التي عمل عليها دائما والتي تقول بأن إيماننا بالقضايا الكبيرة يحتم علينا إيجاد مستويات فنية عالية للتعبير عنها.