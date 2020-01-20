الديهي: مصر قادرة على حماية أمنها القومي حتى داخل قصر أردوغان

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرلين مُشرف، والصورة التي تجمعه مع زعماء الدول المشاركة بمؤتمر برلين وكأنه يلقي بيانًا لحل الأزمة الليبية، مضمونه لا للتدخل الأجنبي في ليبيا، لا لتواجد الميليشيات في ليبيا.وأكد الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن مشاركة مصر فعالة، فمصر استطاعت أن تصل موقفها الثابت للعالم برصانة وقوة غير مسبوقة.وأشار إلى أن مصر لها موقف واضح وثابت من الأزمة الليبية، وهو عدم التعامل إلا مع الدولة الوطنية والجيوش الوطنية، ولا تنصاع أمام فكرة تقسيم أي دولة، مشددًا على أن يد مصر طويلة وتصل لأي مكان في العالم لحماية أمنها القومي حتى لو كان في القصر الرئاسي التركي، وحارسو الأمن القومي المصري قادرون على حمايته في أي مكان في العالم.وأعلن البيان الختامي لمؤتمر برلين، دعم دول المؤتمر لتأسيس حكومة موحدة وشاملة وفعالة في ليبيا تحظى بمصادقة مجلس النواب، وتوجيه نداء إلى الأمم المتحدة لتأسيس لجان تقنية لضبط ومراقبة تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا.ودعا البيان جميع الأطراف الليبية إلى إنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات حرة وشاملة وعادلة، كما دعم تأسيس منظومة أمن وطنية موحدة بليبيا تحت سيطرة السلطة المركزية والمدنية، ودعا الأطراف الليبية وداعميهم لإنهاء الأنشطة العسكرية مع بدء وقف إطلاق النار.كما دعا البيان لإنشاء لجنة مراقبة دولية تحت رعاية الأمم المتحدة لمواصلة التنسيق بين كل الأطراف.