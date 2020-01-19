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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«الدستور» داخل منزل هايدي متسابقة «The Voice Kids»: فقدت النطق حزنا

الأحد 19/يناير/2020 - 06:29 م
الطفلة هايدي
الطفلة هايدي
معوض هويدي
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رغم صوت الطفلة هايدي محمد الجميل الذي أثنى عليه الجمهور، إلا أن لجنة تحكيم برنامج «ذا فويس كيدز» لم تخترها خلال الحلقة الأخيرة، واستمع لها فريق التحكيم المكون من «نانسي عجرم، وعاصي الحلاني، ومحمد حماقي»، طوال الفترة المخصصة لها، حتى انتهت، ثم عبروا عن إعجابهم بصوتها لكن دون اختيارها!

ما حدث أثار موجة كبيرة من الجدل، وهجوما كبيرا جدا من محبي هايدي محمد، المتسابقة في برنامج «ذا فويس كيدز»، وهو ما دفع إدارة البرنامج لحذف الفيديو الخاص بغنائها من «يوتيوب».

وتألقت هايدي محمد، مساء السبت، في أغنية «هذه ليلتي» لكوكب الشرق أم كلثوم، ولكن الحظ لم يسعفها. وبعد موجة الجدل، كان لـ«الدستور» لقاء خاص من منزلها بقرية أبومسعود بالبحيرة.

• بدأت الغناء في السابعة

في البداية، قالت هايدي محمد، الطالبة بمدرسة أبومسعود التابعة لمركز الدلنجات، إنها بدأت الغناء في سن السابعة، من خلال حفلة نظمتها المدرسة للاحتفال بعيد الأم، مضيفة أن مدير المدرسة هاتف والدها وأبلغه بموهبة نجلته.

وأضافت هايدي لـ«الدستور» أن والدها قدم لها في فرقة الموسيقار سليم سحاب بدار الأوبرا المصرية، ونظرا للمعاناة التي يتطلبها الذهاب للقاهرة والتكاليف، قرر والدها تحويل التقديم لها إلى دار أوبرا دمنهور.

وأعربت هايدي محمد، عن سعادتها بسبب الدعم الكبير من الجميع لها على صفحات التواصل الاجتماعي، كاشفة عن حلمها بأن يصل صوتها لكل الوطن العربي.

وتمنت هايدي، مقابلة الفنان تامر حسني، وطالبت المسئولين عن برنامج «ذا فويس كيدز» بكشف أسباب خروج المواهب من المنافسات.

• والدتها تكشف عن فقدانها النطق

أكدت والدة الطفلة هايدي محمد، أنها فقدت النطق عقب الخروج من برنامج «ذا فويس كيدز» مساء السبت، بسبب الحالة النفسية السيئة التي تعرضت لها للخروج من البرنامج دون سبب.

وأشارت والدة هايدي محمد، إلى تحسن حالة ابنتها بعد الدعم الكبير لها علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعد عرض الحلقة على قناة أم بي سي، لافتة إلى أن ابنتها تلقت الكثير من مكالمات الدعم.

• والد هايدي محمد: طفلتي تعيش أوقاتًا صعبة

وأكد محمد زكي والد الطفلة هايدي، أن ابنته عاشت أصعب أيام منذ خروجها وفقدت النطق تمامًا بعد الخسارة.

• نجمة الإذاعة المدرسية

ويقول "بلان داود" مدير مدرسة أبومسعود للتعليم الأساسي، إن الطالبة هايدي كانت لها فقرة أساسية في الإذاعة المدرسية كل يوميا لتقديم الأناشيد والمدائح النبوية، مضيفا أن المدرسة شاركت في مسابقة الموهوبين على مستوى الجمهورية وحصلت فيها على المركز الثاني.

وأضاف مدير المدرسة، أن هايدى تغني في وقت فراغها بالاشتراك مع زميلاتها بالمدرسة، مشيرا إلى قيام المدرسة برحلة العام الماضي إلى القاهرة لزيارة حديقة الحيوان وغنت هايدى وسط زميلاتها ولاقت استحسانا من الجميع.

بينما يقول حمادة وهبة، ويعمل محاميا، أحد جيران الطفلة هايدي محمد، أن الجميع في قرية أبومسعود فخورون بالطفلة هايدي لما قدمته في برنامج ذا فويس كيدز، مؤكدا دعمهم الكامل لها للاستمرار في مشوارها الفني.

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