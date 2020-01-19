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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«على أعلى مستوى».. «الدستور» داخل أول وحدة سكنية بمنطقة الطابية بمطروح (فيديو)

الأحد 19/يناير/2020 - 11:37 م
أحمد علي
أحمد علي
ياسمين شعيب
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6 أشهر من العمل المتواصل داخل منطقة الطابية العشوائية بمحافظة مطروح وتحويلها إلي حضارية، بعد عمل ملحق لبروتوكول التعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية في عام 2017، وتم البدء الفعلي في المشروع في يونيو 2019.

وبعد تنفيذ وحدة سكنية كعينة.. "الدستور" داخل عمارة الطابية الحضارية.

وقال العميد مهندس أحمد علي، وكيل وزارة الإسكان والمرافق، بمحافظة مطروح، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه تم تنفيذ وحدة سكنية بالدور الأول كعينه لإنهاء الاعتمادات.

وأوضح وكيل وزارة الإسكان بمطروح، أن الوحدة السكنية تم تنفيذها على أعلى مستوى حيث إنها مكونة من "صالة، مطبخ، 2 حمام، 3 غرف"، موضحا أن العمارة السكنية تم إنشاؤها بطريقة فنية لتوفير حياة كريمة لأهالي مطروح.

وتابع "المهندس أحمد علي" أن الدولة تهتم برعاية المواطنين ونقل حياتهم من العشوائية إلى الحداثة لكي تواكب التطور، مرددا "ميصحش أن المواطن المصري يعيش حياة غير آدمية أو غير كريمة".

وأشار إلى أنه سيتم عقد اتفاقية مع صندوق تطوير المناطق العشوائية لتطوير المناطق غير المخططة لتكون مصر خالية من العشوائية طبقا لتوجيهات عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتوجه العام للدولة والخطة الاستراتيجية لمصر 2030.
«على أعلى مستوى».. «الدستور» داخل أول وحدة سكنية بمنطقة الطابية بمطروح (فيديو)
«على أعلى مستوى».. «الدستور» داخل أول وحدة سكنية بمنطقة الطابية بمطروح (فيديو)
«على أعلى مستوى».. «الدستور» داخل أول وحدة سكنية بمنطقة الطابية بمطروح (فيديو)
«على أعلى مستوى».. «الدستور» داخل أول وحدة سكنية بمنطقة الطابية بمطروح (فيديو)
«على أعلى مستوى».. «الدستور» داخل أول وحدة سكنية بمنطقة الطابية بمطروح (فيديو)
«على أعلى مستوى».. «الدستور» داخل أول وحدة سكنية بمنطقة الطابية بمطروح (فيديو)
«على أعلى مستوى».. «الدستور» داخل أول وحدة سكنية بمنطقة الطابية بمطروح (فيديو)
«على أعلى مستوى».. «الدستور» داخل أول وحدة سكنية بمنطقة الطابية بمطروح (فيديو)
«على أعلى مستوى».. «الدستور» داخل أول وحدة سكنية بمنطقة الطابية بمطروح (فيديو)
«على أعلى مستوى».. «الدستور» داخل أول وحدة سكنية بمنطقة الطابية بمطروح (فيديو)

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