مصادر مصرفية تكشف موعد طرح «بنك القاهرة»

أكدت مصادر مصرفية، لـ"الدستور"، أن طرح بنك القاهرة سيتم الانتهاء منه خلال الربع الأول من العام الجاري 2020، مشيرة إلى أنه سيتم طرح نسبة تتراوح بين 30% و40% من أسهم البنك، بما يتيح للمالك الرئيسي "بنك مصر" تعزيز حقوق الملكية.وأظهرت نتائج أعمال بنك القاهرة طفرة على مستوى المؤشرات المالية خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري 2019، معلنة عن وصول أرباح البنك قبل خصم الضرائب إلى 3.9 مليار جنيه، مقارنة بـ3 مليارات جنيه عن الفترة نفسها من عام 2018.كما ارتفع صافي الأرباح بعد الضرائب إلى نحو 3 مليارات جنيه، مقارنة بـ1.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2018، بمعدل نمو 66%، كما حقق البنك عائدًا على حقوق الملكية قدره 31.4%، وعائدًا على الأصول 2.2% خلال الفترة نفسها.