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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

دار العين تشارك بـ 19 إصدارا جديدا بمعرض القاهرة للكتاب

الجمعة 17/يناير/2020 - 01:37 م
الناشرة فاطمة البودي
الناشرة فاطمة البودي
نضال ممدوح
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قالت الناشرة فاطمة البودي٬ مدير النشر بدار العين٬ أن الدار ستشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب٬ والمقرر عقده في الفترة من ٢٢ الشهر الجاري٬ وحتي ٤ فبراير القادم٬ بعدد كبير من إصدراتها الجديدة يصل عددها إلى 19 إصدارا، والتي تتنوع ما بين الأدب والدراسات النقدية وكتب التنمية البشرية كالتالي:

ــ كتاب"الدخان واللهب..عن الإبداع والإضطراب النفسي" للناقد الدكتور شاكر عبد الحميد
ــ كتاب "التفرد والنرجسية" تأليف ماريو جاكوبي٬ وترجمة عبد المقصود عبد الكريم
ــ رواية "جنينة المحروقي" لــ يحيي صفوت
ــ كتاب "الضحك في تجربة قصة حياتي" لــ عادل آيت أزكاغ
ــ رواية "غرفة يعقوب" لــ فرجينيا وولف وترجمة سناء عبد العزيز
ــ رواية "علي ونينو" من تأليف قربان سعيد٬ وترجمة عبدالمقصود عبدالكريم
ــ كتاب "أنا وآدم والمنتيسوري" لــ مروة رخا
ــ رواية "قهوة حبشي" للكاتب كمال رحيم
ــ كتاب "اللذة والمتعة..قراءة في سرد كمال رحيم" للدكتور محمد علي سلامة
ــ كتاب "شرح الثورة الفرنسية" تأليف ميشيل فوفيل٬ وترجمة أيمن عبد الهادي
ــ كتاب "شرح الديانات لابنتي" تأليف روجيه بول دروا٬ وترجمة رانية حمدي
ــ كتاب "أوروبا مشروحة للشباب" تأليف جاك لوجوف٬ وترجمة نيرمين صبره
ــ كتاب "في الوعظ السياسي" لــ أحمد السري
ــ رواية "علب الرغبة" للكتاب اللبناني عباس بيضون
ــ رواية "دعوة فرح" للكاتب شريف مليكة
ــ رواية "علي خط جرينتش" لــ شادي لويس
ــ رواية "الفراشات لا تعيش هنا" لــ آية البحقيري
ــ رواية "مدينة الشمس" للكاتب مينا ناجي
ــ المجموعة القصصية "ست زوايا للصلاة" تأليف لــ أميرة بدوي

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