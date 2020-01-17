دار العين تشارك بـ 19 إصدارا جديدا بمعرض القاهرة للكتاب

قالت الناشرة فاطمة البودي٬ مدير النشر بدار العين٬ أن الدار ستشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب٬ والمقرر عقده في الفترة من ٢٢ الشهر الجاري٬ وحتي ٤ فبراير القادم٬ بعدد كبير من إصدراتها الجديدة يصل عددها إلى 19 إصدارا، والتي تتنوع ما بين الأدب والدراسات النقدية وكتب التنمية البشرية كالتالي:ــ كتاب"الدخان واللهب..عن الإبداع والإضطراب النفسي" للناقد الدكتور شاكر عبد الحميدــ كتاب "التفرد والنرجسية" تأليف ماريو جاكوبي٬ وترجمة عبد المقصود عبد الكريمــ رواية "جنينة المحروقي" لــ يحيي صفوتــ كتاب "الضحك في تجربة قصة حياتي" لــ عادل آيت أزكاغــ رواية "غرفة يعقوب" لــ فرجينيا وولف وترجمة سناء عبد العزيزــ رواية "علي ونينو" من تأليف قربان سعيد٬ وترجمة عبدالمقصود عبدالكريمــ كتاب "أنا وآدم والمنتيسوري" لــ مروة رخاــ رواية "قهوة حبشي" للكاتب كمال رحيمــ كتاب "اللذة والمتعة..قراءة في سرد كمال رحيم" للدكتور محمد علي سلامةــ كتاب "شرح الثورة الفرنسية" تأليف ميشيل فوفيل٬ وترجمة أيمن عبد الهاديــ كتاب "شرح الديانات لابنتي" تأليف روجيه بول دروا٬ وترجمة رانية حمديــ كتاب "أوروبا مشروحة للشباب" تأليف جاك لوجوف٬ وترجمة نيرمين صبرهــ كتاب "في الوعظ السياسي" لــ أحمد السريــ رواية "علب الرغبة" للكتاب اللبناني عباس بيضونــ رواية "دعوة فرح" للكاتب شريف مليكةــ رواية "علي خط جرينتش" لــ شادي لويســ رواية "الفراشات لا تعيش هنا" لــ آية البحقيريــ رواية "مدينة الشمس" للكاتب مينا ناجيــ المجموعة القصصية "ست زوايا للصلاة" تأليف لــ أميرة بدوي