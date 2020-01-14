برلماني يكشف أسباب فشل اتفاقية موسكو حول الأزمة الليبية (فيديو)

كشف النائب محمود محيي الدين، عضو مجلس النواب، أسباب فشل اتفاقية موسكو حول الأزمة الليبية.



وقال خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن مفاوضات موسكو لم تسفر سوى عن استمرار الهدنة في ليبيا حتى 19 يناير.



وأضاف: "شرعية الخليفة حفتر والبرلمان الروسي، ألقت بثقل على المفاوضات التي أجريت في موسكو، والجانب الآخر حكومة السراج ألقت بكل ثقلها في جانب تركيا".



وتابع: "السراج توجه إلى تركيا للاجتماع مع رجب طيب أردوغان، قبل التوجه إلى موسكو، فضلا عن تواجد بعض عناصر من الميليشيات والمجلس الرئاسي خلال مفاوضات موسكو، وهو ما يعد خرقا لاتفاق الصخيرات على فكرة إدارة الدولة".

