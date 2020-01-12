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تقارير ومتابعات

أحمد عدوية يشارك في عزاء والد إيهاب توفيق (فيديو)

الأحد 12/يناير/2020 - 10:02 م
أحمد عدوية
أحمد عدوية
عبدالله هشام
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حرص الفنان أحمد عدوية، على المشاركة في تقديم واجب العزاء للفنان إيهاب توفيق في وفاة والده بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

ولقي والد المطرب إيهاب توفيق مصرعه، صباح الخميس الماضي، جرّاء حريق هائل اندلع في منزله الواقع في مدينة نصر بالقاهرة، قبل أن تخمد قوات الحماية المدنية النيران.

وكانت غرفة عمليات بإدارة الحماية المدنية في القاهرة تلقت بلاغًا بنشوب حريق في فيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر، إذ تمَّ الدفع بـ8 سيارات إطفاء، وتمَّت السيطرة على النيران قبل امتدادها.

وأكدت المعاينة المبدئية أنَّ الحريق التهم معظم محتويات الفيلا، وأسفر عن وفاة والد الفنان إيهاب توفيق، وتمَّ إنقاذ باقي أفراد العائلة والعاملين قبل اختناقهم بسبب كثافة الدخان الناتج عن الحريق.

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