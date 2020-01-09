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عالم

الأحد.. اجتماعات اللجنة العربية للإعلام الإلكترونى فى دبى

الخميس 09/يناير/2020 - 12:46 م
جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
ا ش ا
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تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون والتنسيق مع نادي دبي للصحافة ومؤسسة وطني الإمارات، الاجتماع الـ15 للجنة العربية للإعلام الإلكتروني، يومي الأحد والإثنين المقبلين، في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة العادية (50) لمجلس وزراء الإعلام العرب التي عقدت خلال شهر يوليو الماضي.

يناقش الاجتماع آليات تنفيذ القرار الصادر عن الدورة العادية (50) لمجلس وزراء الإعلام العرب بشأن "اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني"، بالإضافة إلى عدد من البنود المتعلقة بقضايا الإعلام الإلكتروني في المنطقة العربية، ومن بينها "مشروع مدونة سلوك للإعلام الإلكتروني، والتي أعدتها لجنة من الخبراء والأكاديميين والجمعيات الأهلية الإعلامية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واستعراض جهود دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال (مؤسسة وطني الإمارات) بشأن تطوير وتفعيل وإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للجنة.

ومن المقرر، أن يتم خلال اجتماع اللجنة الإعداد والتحضير لعقد اجتماع مشترك لممثلي الدول الأعضاء في اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني وممثلي مؤسسات التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر ويوتيوب"؛ لبحث سبل التعاون المشترك من أجل مواجهة الإرهاب الإلكتروني عبر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي وحماية المجتمع من مخاطر النشر السلبي فيها.

يترأس وفد الأمانة العامة وزير مفوض الدكتور فوزي الغويل، مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، ويشارك في الاجتماع ممثلو الدول الأعضاء لدى الجامعة العربية من الخبراء المتخصصين في مجال الإعلام الإلكتروني، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات والاتحادات العربية الممارسة لمهام إعلامية، والتي تعمل تحت مظلة مجلس وزراء الإعلام العرب.

تجدر الإشارة إلى أنه في إطار الاحتفال بتسمية دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020، تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة بإمارة دبي ثلاثة اجتماعات منبثقة عن مجلس وزراء الإعلام العرب، والتي تنظمها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 12 إلى 16 يناير 2020، يأتي على رأس هذه الاجتماعات اجتماع الدورة العادية (12) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب.

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