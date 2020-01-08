أحمد موسى يكشف سبب ارتفاع أسعار الذهب

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الضربات الإيرانية أدت إلى ارتباك في أسواق البترول؛ حيث ارتفع سعره لـ4.5 دولار للبرميل بعد هذه الضربات.



وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن أسعار الذهب ارتفعت لأعلى سعر منذ 2013 نتيجة للإقبال عليه لأنه ملاذ آمن، حيث بلغ سعر الأوقية 1600 دولار، موضحا أن منظمة الأوبك طلبت من أمريكا، عدم الرد العسكري حتى لا يؤثر في أسعار البترول.

