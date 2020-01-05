موعد حفل جولدن جلوب 2020 والقنوات الناقلة golden globe awards

يعلن اليوم عن حفل جوائز "Golden Globe awards 2020"، بحضور أكبر عدد من نجوم هوليوود، في The Beverly Hilton في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي سيتم بثه عبر قناة NBC الأمريكية.



سيقدم حفل "جولدن جلوب الـ77" فقرات نجم الكوميديا البريطاني ريكي جرفيس الذي يمتلك خفه ظل جعلت له قاعدة جماهيرية عريقة، وهي ليست المرة الأولي التي يقدم فيها ريكي حفلًا للجولدن جلوب بل هي المرة الخامسة.



وتمتلك NBC حقوق حصرية في بث 2020 Golden Globes سواء علي السجادة الحمراء أو بالحفل خلال توزيع الجوائز، فمن الممكن المتابعة عن طريق الأبليكشن الخاص بالقناة أو من خلال NBC live علي YouTube TV وHulu’s live TV.