إجراء جراحة دقيقة وولادة قيصرية لسيدة في بني سويف (صور)

أنقذ فريق طبي بمستشفى التأمين الصحي في بني سويف، اليوم، سيدة عانت من نزيف حاد وتآكل بجدار الرحم والمثانة وعضلات البطن بإجراء عملية جراحية دقيقة وولادة قيصرية ناجحة.



واستقبل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى سيدة وتدعى «فاطمة.أ.ع» 37 سنة، في حالة خطيرة تعاني من نزيف حاد وإجهاد شديد للجنين، وبعمل الفحوصات اللازمة تبين أنها حالة «بشيمة متقدمة شديدة الانغماس (خبيثة)» تسببت في تأكل بجدار الرحم والمثانة وعضلات البطن، وتم نقلها إلى غرفة العمليات لإجراء الجراحة اللازمة ومحاولة إنقاذها.



ونجح فريق طبي من أطباء المستشفى في إجراء العملية ونجاح الولادة، لطفل حالته جيدة، وتم استئصال الرحم، وجزء من المثانة، ونُقلت الأم لوحدة العناية المركزة، لنقل دم وبلازما لها نظرًا لشدة النزيف وهي الآن بحالة جيدة.



وقال الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير عام المستشفى، إن العملية الجراحية أجراها فريق طبي مكون من الأطباء علا إبراهيم عبد المحسن، ولاء محمد فهمي، محمد سيد، أحمد إسماعيل، بقسم النساء والتوليد بالمستشفى، وبمشاركة محمد هاشم، أخصائي المسالك، أحمد ناجي، نائب المسالك، فريسة محمد مجدي «تخدير» وهبه خلف «تمريض».



وأشار مدير المستشفى إلى أن نجاح العملية يعد إحدى ثمار عملية التطوير التي تشهدها المستشفى، لتوفير الخدمات الطبية النادرة والدقيقة للمنتفعين، استكمالًا لسلسة الجراحات الدقيقة والمعقدة التي يقوم بها أطباء المستشفى في الآونة الأخيرة، تحت إشراف الدكتور سيف الدين شاكر، مدير فرع بني سويف، وبدعم ورعاية الدكتور عماد كاظم، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي.