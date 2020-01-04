-
السبت 04 يناير 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إجراء جراحة دقيقة وولادة قيصرية لسيدة في بني سويف (صور)

السبت 04/يناير/2020 - 06:08 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
أنقذ فريق طبي بمستشفى التأمين الصحي في بني سويف، اليوم، سيدة عانت من نزيف حاد وتآكل بجدار الرحم والمثانة وعضلات البطن بإجراء عملية جراحية دقيقة وولادة قيصرية ناجحة.

واستقبل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى سيدة وتدعى «فاطمة.أ.ع» 37 سنة، في حالة خطيرة تعاني من نزيف حاد وإجهاد شديد للجنين، وبعمل الفحوصات اللازمة تبين أنها حالة «بشيمة متقدمة شديدة الانغماس (خبيثة)» تسببت في تأكل بجدار الرحم والمثانة وعضلات البطن، وتم نقلها إلى غرفة العمليات لإجراء الجراحة اللازمة ومحاولة إنقاذها.

ونجح فريق طبي من أطباء المستشفى في إجراء العملية ونجاح الولادة، لطفل حالته جيدة، وتم استئصال الرحم، وجزء من المثانة، ونُقلت الأم لوحدة العناية المركزة، لنقل دم وبلازما لها نظرًا لشدة النزيف وهي الآن بحالة جيدة.

وقال الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير عام المستشفى، إن العملية الجراحية أجراها فريق طبي مكون من الأطباء علا إبراهيم عبد المحسن، ولاء محمد فهمي، محمد سيد، أحمد إسماعيل، بقسم النساء والتوليد بالمستشفى، وبمشاركة محمد هاشم، أخصائي المسالك، أحمد ناجي، نائب المسالك، فريسة محمد مجدي «تخدير» وهبه خلف «تمريض».

وأشار مدير المستشفى إلى أن نجاح العملية يعد إحدى ثمار عملية التطوير التي تشهدها المستشفى، لتوفير الخدمات الطبية النادرة والدقيقة للمنتفعين، استكمالًا لسلسة الجراحات الدقيقة والمعقدة التي يقوم بها أطباء المستشفى في الآونة الأخيرة، تحت إشراف الدكتور سيف الدين شاكر، مدير فرع بني سويف، وبدعم ورعاية الدكتور عماد كاظم، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي.
إجراء جراحة دقيقة وولادة قيصرية لسيدة في بني سويف (صور)
إجراء جراحة دقيقة وولادة قيصرية لسيدة في بني سويف (صور)
إجراء جراحة دقيقة وولادة قيصرية لسيدة في بني سويف (صور)
إجراء جراحة دقيقة وولادة قيصرية لسيدة في بني سويف (صور)

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تعرف على وصية «قاسم سليمانى» لزوجته

منذ يوم

«منقذ فتاة المنصورة»: 2000 شاب تحرشوا بيها وكانوا هياخدوها معاهم

منذ حوالي 6 ساعات

البرلمان الليبي يلغي اتفاقيتي «تركيا - الوفاق» بالإجماع

منذ حوالي 4 ساعات

حبس المتهمين بالتحرش بفتاتى المنصورة 4 أيام

الصور

image description

توزيع 1500 كرتونة مواد غذائية فى الإسكندرية (صور)

image description

«ضحكة تحت المطر».. نوة رأس السنة تغرق شوارع الإسكندرية

image description

سقوط أمطار على بورسعيد (صور)

image description

توزيع بطاطين ووجبات على المشردين بالإسكندرية (صور)

image description

استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)

الأكثر قراءة

القوات البحرية تنفذ عملية برمائية فى البحر المتوسط (صور)

تعرف على وصية «قاسم سليمانى» لزوجته

اتصالحت.. «فتاة المنصورة» تتنازل عن محضر «التحرش الجماعى»

«لغز المقبرة».. حقيقة البحث عن الإسكندر الأكبر بحدائق الشلالات

أيام زمان

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

«المتداولة ليست الأصلية».. حكاية «جوابات حراجي» لـ الأبنودي

«سر الست».. أم كلثوم غنت «الأطلال» تضامنًا مع هذا الكاتب

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

نجم الساعة

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

الصحة

الأملاح والسكريات سبب أساسي في الصداع النصفي

أفضل أطعمة يمكن تناولها في الشتاء

تحذير.. الإفراط فى شرب الماء يشكل خطرًا كبيرًا

السمنة بيئة خصبة للإصابة بسرطان الجلد

الرئيس نيوز

أنباء عن سقوط صاروخ في محيط السفارة الأمريكية ببغداد

طلب إحاطة للحكومة بشأن انخفاض الدعم المقدم للفلاحين

خبير يحلل موقف دول الجوار الليبي من التدخل التركي في ليبيا

غدًا.. عرض الخاص لفيلم "يوم وليلة"

منوعات

فلكي كويتي: الأرض ستكون في أقرب نقطة للشمس غدًا

«الوحش».. أكبر زهرة في العالم

طريقة جديدة لتصبح شخصًا إيجابيًا

من دعاء هطول المطر.. «اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا»

كشكول

حظر دخول الطلاب الحرم الجامعى بـ"البنطلون الممزق" في المنيا

" شرق مدينة نصر" تراجع استعدادات امتحانات الأول والثاني الثانوي

تعليم القاهرة الجديدة يشارك الكنيسة الأرثوذكسية احتفالات أعياد الميلاد

محافظ الغربية يتابع امتحانات النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية

إسلام سياسي

المفتي: التطرف الديني لا سبيل له إلا العنف والإرهاب

كيف سارعت دار الإفتاء في مواجهة الإرهاب؟.. المفتي يجيب

الصوفى «حمزة آل الشيخ» وزيراً جديداً للبيئة الصحراوية بالجزائر

إبراهيم ربيع: اردوغان أدرك اهتمام أمن مصر القومي بليبيا لذلك يسعى للتفتيت

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
أمنيات جديدة لعام جديد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالمجيد سليم.. «ابن سيناء»
مؤمن المحمدي
«لغة» الصعيد
ولاء الشيخ
فى حب النيل
المزيد
ads

الثقافة

«ساعات».. ديوان جديد لـ أسامة أيمن أسعد عن «مسار»

توزيع جوائز ساويرس الثقافية بالأوبرا.. الجمعة

أسماء علاء الدين: «الخانكة» سبب كتابة رواية «سيناريو وحوار»

الحبيب السالمي: «الاشتياق إلى الجارة» مقاربة للذات العربية في الوقت الحاضر

صفحتنا ع الفيس بوك