باحث: 2020 عام التحول الرقمي وميكنة الخدمات (فيديو)

قال الدكتور حمدي عبدالحافظ، الحاصل على دكتوراة في نظم المعلومات الإدارية بجامعة القاهرة، إن القيادة السياسية استطاعت رغم التحديات أن تعبر وتحقق نجاحات غير مسبوقة على كافة الأصعدة، وتعيد الأمن والأمان إلى مصر، وأن تخطو بخطى ثابتة نحو التقدم والرقي، وأن تعيد إلى الدولة المصرية ريادتها على المستوى الدولي والإقليمي.



وعلق حمدي عبدالحافظ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، على ضم ملف الإصلاح الإداري لرئاسة الوزراء، قائلًا: "إن ذلك يحقق الكثير من الخدمات على مستوى الأفراد بطريقة تليق بالمواطن المصري، وأن تحقق العدالة والشفافية والنزاهة التي طال انتظارنا لها".



وأوضح، أنه يتم العمل على استغلال موارد الدولة بأفضل الطرق، بالإضافة إلى محاربة الفساد، فهذا الملف من الملفات الهامة جدًا، حيث أنه يمثل خطوة للتقدم والرقي بالنسبة لمصر في أن تكون مصر مركز للتحول الرقمي وميكنة الخدمات خلال عام 2020.