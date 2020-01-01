حسن حمدي عن المدربين الأجانب بمصر: «بواقي أوروبا»

قال الكابتن حسن حمدي، الرئيس الأسبق للنادي الأهلي، إن البرتغالي مانويل جوزيه نجح مع الأهلي ويعد مدربًا جيدًا".



أضاف حمدي، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن جوزيه كان يمتلك مجموعة من اللاعبين الأكفّاء الذين أسهموا في صنع نجومية هذا الجيل".



وأوضح وزير دفاع الأهلي أن مستوى المدربين الأجانب الذين يعملون في مصر درجة ثالثة في أوروبا، مشيرًا إلى أن المدربين الذين عملوا في مصر "بواقي أوروبا".



وتابع" حققت 10 بطولات إفريقية خلال فترة رئاستي للأهلي، كما حققت 27 بطولة للأهلي محلية وقارية خلال 10 سنوات في فترة رئاستي للأهلي، وكنت أترأس بعثة الأهلي في المباريات المصيرية".