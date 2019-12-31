99 سيارة إسعاف لتأمين احتفالات رأس السنة فى البحر الأحمر

قال الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق الإسعاف بالبحر الأحمر، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع نقاط المرفق، لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية.



وأضاف الدكتور بدوي سعيد، في تصريحات لـ"الدستور" أنه تم وقف جميع الإجازات للسائقين والمسعفين، بالاضافة إلى توفير أطقم الفريق الإسعافي بالكامل، واستدعاء أطقم إسعافية إضافية، وتوفير الأدوية الإسعافيه على مدار 24 ساعة.



وأوضح مدير مرفق إسعاف البحرالأحمر، أنه تم وضع خريطة كاملة لتوزيع سيارات الإسعاف على النقاط القريبة من دور العبادة، ورفع درجة الاستعداد بغرفة التحكم الرئيسية، لافتًا إلى أنه تم الدفع بـ99 سيارة إسعاف، وتوزيع السيارات طبقًا لخريطة تأمين دور العبادة من الكنائس والأديرة للتدخل الفوري في حالة وقوع حادث، مشيرًا إلى أنه تم التأكد من صيانة كافة سيارات الإسعاف والأجهزة الطبية بها، والتأكد من سلامة جميع أجهزة اللاسلكي بالسيارات ونقاط الإسعاف واسطوانات الأكسجين.



وأوضح مدير إسعاف البحر الأحمر أن الخطة الموضوعة تتضمن وجود سيارة أزمات وكوارث، مزودة بماسكات الاوكسجين، وأدوية، ومستلزمات طبية، تعمل على تمشيط المحافظة، والتدخل الفوري إذا تطلب الأمر.