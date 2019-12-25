وزير التعليم العالي: تحديث معظم المناهج الدراسية في الجامعات العام المقبل

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الوزارة تعمل منذ سنتين على وضع الاستراتيجية المصرية للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم تشكيل المجلس الأعلى للذكاء الاصطناعي الذي يتبع رئاسة مجس الوزراء.



مواكبة الثورة الصناعية الرابعة



وأضاف خلال لقاء خاص على قناة "إكسترا نيوز"، أنهم نجحوا في وضع الإطار العام للاستيراتيجية، وأن مصر متقدمة عن كثير من الدول العربية، في مجال مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، موضحًا أن الجامعات الجديدة في سلمان أو العلمين أو المنصورة أو الكليات التكنولوجية، تقدم برامج دراسية تتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة ومتفصلة على علوم المستقبل.



تطوير المناهج في الجامعات



وأشار إلى أن الكتلة الحرجة الموجودة في الجامعات الحكومية التي تستقبل قرابة 3 ملايين طالب، عملوا على تطوير المناهج لدخول المعلومات والبرامج الحديثة داخل الجامعات.



وأكد أنه خلال العام الدراسي القادم سيتم تطوير وتحديث معظم المناهج الدراسية في الجامعات الحكومية، وستكون البيانات والتخصصات ليست مقصورة على التخصصات العلمية، وإنما التخصصات الأدبية والعلوم الإنسانية التي تدخل فيها الدراسات تنكنولوجيات حديثة.



تحدي الذكاء الاصطناعي



ونوه إلى أن اجتماع وزراء التعليم العرب، شهد مناقشة تحدي هام جدًا، وهو تحدي الذكاء الاصطناعي، الثورة الصناعية الرابعة، التي تداهم العالم كله، لافتا إلى أن الدول العربية فاتها في بعض الأوقات الاشتراك بشكل فعال في الثورة الصناعية الأولى والثانية والثالثة، وحان الوقت يكون هناك تفاعل ومشاركة بجدية في الثورة الصناعية الرابعة، واستخدام علوم البيانات.