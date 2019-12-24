الباز: نعيش عصر الإنسانية في عهد السيسي

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك اليوم في احتفال "قادرون باختلاف" النسخة الثانية، دعما لذوي القدرات الخاصة.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إننا نعيش "عصر الإنسانية"، لافتا إلى أن السيسي يرسخ لعصر لا يُسأل فيه المواطن عن نوعه أو لونه أو دينه، فالمعيار الأساسي الذي تسعى مصر لترسيخه بأن قيمة الإنسان فيما يقدمه للحياة.

وأكد "الباز"، أن احتفال "قادرون باختلاف" نضج هذا العام بشكل كبير عن العام السابق، موضحًا أنه وجه رسائل كثيرة.