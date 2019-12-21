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"الاتحاد المصري للغرف السياحية" يكشف أسباب انتعاش السياحة المصرية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:03 م
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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قال علي غنيم، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مصر تعيش حاليا طفرة سياحية بعد أزمة استمرت 8 سنوات في قطاع السياحة.

وأضاف "غنيم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" المذاع على فضائية "dmc" مع الإعلامية إيمان الحصري، اليوم السبت، أن انتعاش السياحة في مصر يرجع إلى الرحلات المكوكية للرئيس عبدالفتاح السيسي والوجود المستمر للقطاع الخاص في المؤتمرات العالمية السياحية، بالإضافة إلى مجهودات وزيرة السياحة وتواجدها المستمر في المحافل السياحية.

وأشار إلى أن عودة السياحة البريطانية ومن ثم الفرنسية إلى شرم الشيخ، يؤكد بقوة عودة الأمن والأمان والاستقرار إلى مصر، بخلاف ما كان يُقال في الدعاية المضادة.

يُذكر أن مدينة شرم الشيخ تستقبل فوج سياحي فرنسي بعد توقف سنوات، بعد يومين من وصول رحلة بريطانية.

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