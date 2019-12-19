وكيل تموين مطروح: انطلاق مبادرة تخفيض الأسعار لخدمة الأهالى

قال المهندس السيد أحمد أبو اليزيد، وكيل وزاره التموين في مطروح، إنه بالتنسيق مع بعض الشركات والوكلاء والمصانع بمطروح التي تعمل في مجال المواد الغذائية والزيوت، تم عرض وبيع كافة السلع الأساسية لمواطني محافظة مطروح، بأسعار المصانع دون إضافة أى مبالغ أخرى بتخفيض يصل إلى 20%.



وأوضح وكيل تموين مطروح أن بدأت المبادرة اليوم بشارع المدرسة الثانوية، وسيتم انطلاق المبادرة في المراكز التابعة لمحافظة مطروح مقدما الشكر إلى جميع المساهمين في توفير السلع بأسعار مخفضة.



وأكد أن مبادرة تخفيض الأسعار جاءت تنفيذا لتكليفات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتقديم كافة الخدمات وتوفير احتياجات مواطني مطروح من السلع بأسعار مخفضة.