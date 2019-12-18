لقاء رباعي بين وزراء خارجية ودفاع أمريكا والهند

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن العلاقات بين الولايات المتحدة والهند الاستراتيجية، وشهدت نموا كبيرا طوال عام 2019.



وقال بومبيوفي تصريح عبر حسابه على موقع تويتر مساء اليوم، "شهدنا نموًا سريعًا في الشراكة الإستراتيجية الهندية الأمريكية".



وأوضح الوزير الأمريكي أنه في ضوء سعي البلدن إلى مراجعة نجاحاتها والارتقاء بهذه العلاقة الحيوية إلى المستوى الافضل، فإنه يستضيف اليوم في واشنطن الاجتماع السنوي الرباعي لوزيري خارجية ودفاع البلدين (2+2).



فيما قالت الخارجية الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة والهند تشتركان في مصالح الرخاء الاقتصادي من خلال التجارة والاستثمار، ففي عام 2018 بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 142 مليار دولار، بزيادة 13 % علي العام السابق.



وأضافت الخارجية الأمريكية "نحن نتطلع إلى مواصلة شراكتنا القوية مع الهند".

