كيف حولت مصر كليات الذكاء الاصطناعي إلى حقيقة؟ (فيديوجراف)

في نسخته الثالثة، انطلق منتدى شباب العالم، من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي بات نواة التواصل بين مصر وشباب العالم.



وكانت إحدى الجلسات المهمة التي دارت خلال المنتدى، الحديث حول الذكاء الاصطناعي وكيف سيكون أساس تغيير العالم كله، وعلّق الرئيس السيسي قائلًا: "هناك فرصة جديدة للقضاء على الفساد من خلال الذكاء الاصطناعي".



وتضمن حديث "السيسي" فإن مصر ستفتح المجال لجيل جديد من الجامعات بها كل العلوم الحديثة، لضمان جودة ما يقدم في مجال الذكاء الاصطناعي.



وطبقًا لقائمة الموجودة حاليًا، تم إنشاء أول كلية للذكاء الاصطناعي في مصر في جامعة كفر الشيخ، وضم جانب الذكاء الاصطناعي إلى كليات الحاسبات في جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان وبنها وبني سويف.



وأكد الرئيس "السيسي" خلال الجلسة أن ما تم بنائه من كليات لن يكون الأخير، بل ستشهد الأعوام القادمة مزيد من كليات الذكاء الاصطناعي، وبدايتها العام المقبل.



وفي الفيديوجراف التالي، تعرف على الكليات الموجودة حاليًا وشروط الالتحاق بها:

