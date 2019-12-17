آيات خليل: يجب كسر القوالب التي جعلت تعليمنا جامدًا لا حوار فيه ولا روح

قالت آيات خليل، سفيرة الشباب في هيئة الأمم المتحدة، إنني سعيدة بأن أقف اليوم أمامكم بعد عدة تحديات وفشل في التغير ولكن بدأ حلمي وكان المحفز لي في التغير.



وأضافت "آيات" خلال كلمتها في الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم الثالث، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبعض قادة الدول: "والدي الذي ولد وتربى في مخيم للاجئين في الأردن لم يستطع إكمال دراسته العليا كان ينظر إلي وكأنه يرى المستقبل من خلالي، أنا حلمه الذي تمنى تحقيقه، زرع بداخلي حب العلم والتميز لأصبح سفيرة للشباب في هيئة الأمم المتحدة، وأصنف كواحدة من أفضل 30 شخصية نسائية مؤثرة في العلوم والهندسة من منظمات عالمية".



وتابعت: "لم يكن الطريق سهلًا فلسنا نحتاج أي موارد لننجح إذا كان هناك حلم يراودك، فأنت فقط من تستطيع تحقيق ليس هناك أحد يدعم الأحلام إلا أنت، ولكننا كشباب نريد أن يتم دعمنا لنثبت أننا صناع للتغير، ولدينا قوة قادرة على حل المشكلات ومع توضيح كيف تؤدي ابتكارتنا على التعجيل بتحقيق تنمية مستدامة وأجندة 2020".



واستطردت: "لحسن حظنا الموهبة هي أهم سلعة في عصرنا الحالي، والبحث العلمي، والمعرفة، والتكنولوجيا، هي مقومات نجاح أي دولة بلا استثناء كل التطور في أيدينا إذا استثمرنا في الشباب والتعليم فلا يحول بيننا وبين المستقبل الذي نريد إلا أنفسنا ولا بد أن نشير إلى أهمية التحول الرقمي والاتصالات، حيث تعزز من البحث والتطوير لتحسين أداء المؤسسات الحكومية والخاصة، فعلينا كسر القوالب التي جعلت من تعليمنا جامدًا لا حوار ولا روح فيه، تتغير الأزمنة وتكبر الطموحات وهو لا يجارينا".

