زاهى حواس: #منتدى_شباب_العالم يسهم فى إنعاش السياحة

أشاد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، اليوم الثلاثاء، بالتنظيم العالي للنسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ.



وأكد أن المنتدى يسهم في إنعاش قطاع السياحة بعد الصورة الإيجابية التي كونها الشباب المشارك من مختلف الجنسيات عن مصر، حيث إنهم سيروجون لها في بلادهم.



وقال حواس، على هامش مشاركته بالنسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم، الذي يختتم أعماله في وقت لاحق اليوم، "إن مصر بلد أمان ورائدة تقود العالم أجمع منذ 5 آلاف سنة"، مؤكدًا أن فكرة تنظيم لقاء عالمي للشباب لم تحدث في العالم، لكن مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاعت القيام بذلك.



وأوضح أن المنتدى يهدف إلى تجميع شباب العالم لتبادل الأفكار والإخاء، حتى يعيش العالم في سلام، مشيرًا إلى أن منتدى شباب العالم يعتبر اتحادًا ضد الإرهاب للقضاء عليه، خاصة الدول المتضررة منه، على رأسها مصر التي تعتبر أولى الدول المحاربة له.



وأشار حواس إلى أن جلسة "دول المتوسط.. حضارات إنسانية عريقة وتاريخ مشترك"، التي شارك بها أمس الإثنين- من الجلسات المهمة، حيث إن العالم كله كان مظلمًا ولكن حضارات البحر المتوسط هي التي أضاءت العالم.