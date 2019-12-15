رانيا يوسف تشعل "إنستجرام" فى أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها بصور جديدة، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.



وظهرت رانيا يوسف، بفستان من اللون الأسود قصير، ونالت الصورة إعجاب الجمهور وحصدت الكثير من التعليقات الإيجابية، وعلقت رانيا قائلة: "أنت خارج الأماكن الرائعة، اليوم هو يومك".



وبدأت الفنانة رانيا يوسف، أمس، تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، في استوديو "المسلمي".



كما شاركت رانيا في فيلم "صندوق الدنيا"، بطولة خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبدالله، أحمد كمال، علاء مرسي، عمرو القاضي، فرح يوسف، ويضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم سامي مغاوري، محمد السويسي ومروة الأزلي، والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات، وإنتاج شركة "Kemet Film Production".



