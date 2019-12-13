البيت الأبيض يعتبر سعى الكونجرس لعزل ترامب "مهزلة"

وصف البيت الأبيض تصويت اللجنة القضائية بمجلس النواب على الموافقة على مادتين من بنود اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ"المهزلة البائسة"، وقالت مسئولة الإعلام في البيت الأبيض ستيفاني جريشام، في بيان، إن نقاش اللجنة القضائية حول الموافقة على مادتي العزل "وصل إلى نهاية مخجلة".



وأضافت جريشام "يتطلع الرئيس الآن ليلقى في مجلس الشيوخ معاملة عادلة، وتطبيق الإجراءات القانونية التي يواصل مجلس النواب منعها عنه بشكل مخز".



ومن المرجح أن يقر مجلس النواب بكامل أعضائه، والذي يسيطر عليه الديمقراطيون، التهمتين، الأسبوع المقبل، مما يعني اكتمال عملية المساءلة، وإحالة ترامب إلى مجلس الشيوخ خلال أسابيع.



لكن من غير المرجح أن يصوت مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، بالموافقة على إدانة الرئيس، وعزله من السلطة.

