جامعة بنى سويف تحتفل باليوم العالى للغة العربية

شهد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، والذى نظمه قسم اللغة العربية بكلية الآداب، وذلك بحضور الدكتور جودة مبروك، عميد كلية الآداب ووكلاء الكلية، وأساتذة قسم اللغة العربية، والذى يُحتفل به عالميًا كل عام في شهر ديسمبر منذ عام 2012، ويأتي اليوم ليحفز المؤسسات على ضرورة الاهتمام باللغة العربية والاحتفاء بها.



وافتتح رئيس الجامعة معرض العربية لغة العلوم والفنون، وتم عرض برامج خاصة للمكفوفين، مؤكدًا أن هذه الاحتفالية من شأنها توجيه الانتباه لأهمية اللغة العربية التي تحظى بها على مدى التاريخ، نظرًا لمكانتها في الحضارة البشرية ولإسهاماتها في التطور العلمي على مدى القرون.



ودعا رئيس جامعة بنى سويف إلى ضرورة عمل ندوات توعوية وتثقيفية للحفاظ على اللغة العربية والنهوض بها، باعتبارها ضرورة ملحة وواجبا قوميًا ووطنيًا، مؤكدًا سعيه الدائم للاهتمام بالتراث العربي، وذلك من خلال الاهتمام بإنشاء المعهد العالي للتراث، والحصول على موافقة لجنة القطاع.



وأكد الدكتور جودة مبروك، عميد كلية الآداب، على دعم رئيس الجامعة المستمر ومساندته لكلية الآداب، وتوجيهه بضرورة العمل كفريق عمل واحد، الأمر الذي يشجع على استثمار كل الإمكانات المتاحة، وهذا المجهود يميز اسم الجامعة بين الجامعات.