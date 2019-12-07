السبت 07 ديسمبر 2019 الموافق 10 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

7 أخطاء يرتكبها الرجال وتضر بصحتهم

السبت 07/ديسمبر/2019 - 06:40 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
يقع الرجال في عدد من الأخطاء الشائعة بنسب تفوق أكثر بكثير النساء، يدرك الكثير من الرجال أنهم على سبيل المثال، يحتاجون لفقد عدد من الكيلوجرامات ولا يقومون بتقليل الكميات التي يلتهمونها من رقائق البطاطس المقلية والوجبات السريعة.

وبحسب موقع "WebMD"، فإن الرجال عباقرة عندما يتعلق الأمر بإيجاد عذر لتجنب زيارة الطبيب، ويورد الموقع قائمة من 7 أخطاء شائعة ويوضح آثارها الخطيرة على صحة الرجال، والتي يهدد بعضها بالوفاة:

1- استبعاد الإصابة بنوبة القلبية
يساور الرجال القلق بشأن "الكبار" في العائلة سواء الآباء أو الأجداد، ولا يساورهم شك بشأن صحة قلوبهم أنفسهم. وتشير الدراسات إلى أن الرجال الأصغر سنا هم الأكثر عرضة للتهديد بخطر الإصابة بنوبة قلبية، إذا كان مرض القلب يصيب الكبار بالعائلة، فربما يعاني منه الرجال في أوائل الثلاثينيات من العمر، وبغض النظر عن المرحلة العمرية يجب أن يهتم الرجل بصحة قلبه من خلال المتابعة والكشوفات الدورية.

2- تجاهل الشخير
يعاني حوالي نصف الرجال، الذين يصدرون صوت الشخير، من مشكلة توقف التنفس أثناء النوم. لا تقتصر مشكلة الشخير على مجرد إزعاج الشخص النائم بنفس الغرفة، وإنما يمكن أن يتسبب هذا الاضطراب في توقف الرجل عن التنفس لبضع ثوان. ويرتبط الشخير أيضًا بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

3- تجنب الكريم الواقي من الشمس
يلتزم عدد قليل من الرجال بوضع كريم واقٍ من الشمس على الشاطئ أو عند الخروج في يوم عطلة لأماكن مفتوحة، ولا يواظب غالبية هذا العدد القليل على استخدام الواقي من الشمس في باقي الأيام، يؤكد الخبراء على ضرورة استخدام الرجال لمنتجات الحماية من الشمس التي تحتوي على SPF 30 أو درجات أعلى يوميا للوقاية من سرطان الجلد.

4- عدم تتبع أي ظاهرة غير معتادة
لا يهتم الرجال بتتبع أي ظاهرة غير معتادة يوميا أو كل فترة، فلا يهتم الكثير من الرجال بإحصاء عدد مرات ذهابه إلى الحمام في اليوم على الرغم من أهمية الإلمام بالمتوسط اليومي واستشارة طبيب إذا تم ملاحظة أي زيادة أو نقصان. على سبيل المثال إذا ذهب الرجل إلى دورة المياه أكثر من 8 مرات في اليوم أو أكثر من مرتين في الليل، فربما يكون هذا الأمر من مجرد حالة مزعجة. يمكن أن يكون علامة على وجود مشكلة طبية مثل تضخم البروستاتا أو فرط نشاط المثانة (OAB) أو حتى بعض أشكال السرطان.

5- التكاسل عن الفحص الدوري
تحرص النساء على إجراء فحوص روتينية للأسنان أكثر من الرجال، وإجراء الكشوف الدورية لدى الممارسين العامين بشكل أكثر انتظاما، ولكن يحتاج الرجال أيضا لزيارة طبيب الأسنان بانتظام، ترجع أهمية الزيارات الدورية لأطباء الأسنان والممارس العام التي تساعد على اكتشاف المشاكل عن طريق الفم وعلاجها قبل تفاقمها، مثل أعراض مرض السكري وأمراض الأمعاء الالتهابية ومرض الذئبة وحتى سرطان الدم.

6- التهام اللحوم والبطاطس
يقبل عدد نادر من الرجال، ما عدا النباتيين، على تناول ما يكفي من الفواكه والخضراوات خلال اليوم. يقترح الأطباء تناول من 4 إلى 5 حصص من كل نظام غذائي من الفواكه والخضراوات للحفاظ على صحة القلب، كما أن الحرص على تقليل اللحوم ورقائق البطاطس المقلية والإكثار من الفواكه والخضراوات يساعد على الوقاية من احتمالات الإصابة بسكتة دماغية أو سرطان أو مشاكل في الجهاز الهضمي، كما تؤدي إلى السيطرة على نسبة السكر في الدم.

7- الممارسات المتهورة
يهوى بعض الرجال التدخين أو القيادة بسرعة أو القفز من الطائرات، وربما تكون بعض هذه الأشياء ممتعة، ولكن جميعها يمكن أن تكون ضارة بالصحة، أو تعرض حياة الرجل للخطر، ينصح الخبراء الرجال بضرورة التفكير بروية قبل الإقدام على أي تصرف أو نشاط للتأكد من جدواها وعدم وجود مخاطر على حياة الشخص أو سلامته أو حالته الصحية.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

الأرصاد تكشف موعد بداية الشتاء وسقوط الأمطار

منذ حوالي 6 ساعات

الرى: نصيب المواطن المصرى فى المياه 600 متر مكعب سنويًا

منذ حوالي 7 ساعات

"الحياة مش مستاهلة كل الوجع ده".. هنا شيحة تكشف سر انفصالها عن "فلوكس"

منذ حوالي 22 ساعة

محمد الباز يكتب: إنقاذ الإعلام من بيت الطاعة الإخوانى

الصور

image description

صور بطولة الجواد العربى لجمال الخيول الأصيلة

image description

صور حفل تتويج ملكة جمال المراهقات 2019

image description

الشوط الثاني من مباراة فوز الأهلي على الهلال السوداني في أبطال أفريقيا

image description

لحظة نزول الخطيب لحل أزمة الجماهير مع شركة الأمن

image description

مباراة فوز الأهلى على الهلال السودانى فى دورى أبطال إفريقيا

الأكثر قراءة

انفراد.. الباز يكشف تفاصيل حصول الأجير أيمن نور على الجنسية التركية في "90 دقيقة" الليلة

"الحياة مش مستاهلة كل الوجع ده".. هنا شيحة تكشف سر انفصالها عن "فلوكس"

نشطاء يهاجمون المحامي المتحرش: يتعاون مع الإخوان

موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى والقنوات الناقلة

أيام زمان

عبدالحليم حافظ يحكي أول قصة حب في حياته.. «تخيلت نفسي مع أم زميلي في الملجأ»

الوجه الخفي لـ يوسف وهبي.. تزوج سيدة ليأخذ مالها ثم حاول قتلها

أسرار صفاء أبوالسعود.. «رفضت الزواج من أمير عربي وتزوجت آخر»

«فرس أصيل.. بلا طموح».. بليغ حمدي يتوقع مستقبلي سميرة سعيد وهاني شاكر

نجم الساعة

عبدالحليم حافظ يحكي أول قصة حب في حياته.. «تخيلت نفسي مع أم زميلي في الملجأ»

الصحة

الموعد المثالى لتطبيق مستحضرات العناية بالبشرة

7 أخطاء يرتكبها الرجال وتضر بصحتهم

التمارين الرياضية تحمي من خطر الإصابة بالسرطان

طبيب روسي: اللحية تزيد من احتمال الإصابة بالإنفلونزا

الرئيس نيوز

"مستقبل وطن": تحديد 75% قائمة و25% فردي لانتخابات المحليات

رئيس حزب الكرامة: "المرأة أقل استجابة للفساد"

وزير البترول: مصر تسهم في إمدادات الطاقة لأوروبا

مصر الجديدة حاليًا.. "الريدانية" ساحة المعركة بـ"ممالك النار" كانت بستانًا

منوعات

الإكوادور: اكتشاف نوع جديد من الديناصورات

سيلينا جوميز: أعمالي ليست لها علاقة بحياتي الشخصية

دراسة تكشف سر تطور البشر

اتحاد الكاراتيه: تكريم الرئيس لنا دافع لمواصلة الإنجازات

كشكول

بعد وفاة طالبة.. تطهير فصول مدرسة دجوي ببنها "صور"

المنوفية الأزهرية تبدأ تطبيق النظام الرقمى بالمعاهد

"تعليم الوادى" تجرى المقابلات الشخصية للمعلمين المتقدمين للإلتحاق بالمدارس اليابانية

جامعة مطروح تهنئ "النجار" بعد حصوله على وسام الجمهورية

إسلام سياسي

هاربين مطلوبين في قضايا إرهاب.. إبراهيم منير بهرب شباب الاخوان لكندا

التعريض الإخواني.. الجماعة تساند أردوغان في إرهابه بليبيا

تقرير يكشف سر الفضيحة التى هزت عرش أردوغان لتدمير المعارضة التركية

"الإفتاء": الفتوى الصحيحة اللبنة الرئيسة لبناء وعي الفرد السوي والمجتمع المتكاتف

مقالات الرأي
ماجد حبته
الموساد وتاجر الجنس الأمريكى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ شمس الدين الأنبابى.. رئيس علماء المذهب الشافعى
بسنت حسن
رزق السينما.. كان رزقًا واسعًا هذا العام
د.كريمة الحفناوى
التراث الثقافى والهوية الوطنية
المزيد

الثقافة

إيمان فاروق مديرًا للعلاقات العامة والإعلام بهيئة الكتاب

ناريمان سالم تطرح "الذكر العاهر" فى معرض الكتاب

الأربعاء.. اليونانية بيرسا كوموتسي فى ضيافة "القومي للترجمة"

الثلاثاء.. افتتاح معرض "النماذج المصغرة" بالهناجر

صفحتنا ع الفيس بوك