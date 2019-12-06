نشطاء يهاجمون المحامي المتحرش: يتعاون مع الإخوان

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، محامي حقوقي ولقبوه بـ "المتحرش"، واتهموه بمحاولة تدمير مصر ومساعدة الجماعات الإرهابية في تنفيذ أهدافها مقابل دفاعه عن قيادات وعناصر إرهابية لرغبته في زيادة دخله، إلى جانب الحفاظ على الأتعاب التي يحصل عليها نظير دفاعه عن النشطاء السياسيين المتهمين على ذمة قضايا جنائية.



وأكد النشطاء أن الجماعة الإرهابية لا تجد حرج في التعاون مع متحرش يساري، وبنفس المنطق تجمع اليساريين مع الإخوان لأن المصالح تتصالح والتمويل مفتوح للجميع بشرط التوافق على إسقاط مصر.



وشن المدونون هجومًا شرسًا على "المتحرش" ونشروا واقعة تحرشه بفتاة الإيميل زميلته بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي اتهمته بالتحرش الجنسي وأجبرته على الاستقالة من حزب العيش والحرية بعد فضح واقعة تعديه السافر على جسدها.



ونشر المدونون صورة للمحامي المتحرش أمام هيئة قضائية وهو يرفع اصبعه بإشارة بذيئة للشعب المصري ووسائل الإعلام.



وعلق المدونون على الصورة التي نشروها ""نيجاتف": لم يكتفِ مدعي الحرية التحرش بزميلته بل تحرش بالشعب أيضا لفرض أكاذيبه والدفاع عن مصالحه وتمويلاته.