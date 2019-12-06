إزالة 43 حالة تعد على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف الدكتور حمدي السيد أحمد جامع، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أنشطة المديرية خلال الأسبوع الماضي.



وذكر بيان صادر عن مديرية الزراعة بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، أنه تم توزيع أسمدة في جميع قطاعات الزراعة بالمحافظة يوريا 10316 طنا، ونترات 11294 طنا حتى يوم 1 ديسمبر، كما تمت إزالة التعدي على الأرض الزراعية في جميع قطاعات المحافظة الزراعية لعدد 43 حالة لمساحة أكثر من 4 أفدنة في المدة من 24 نوفمبر حتى 30 نوفمبر.



وأضاف البيان، أنه تم تسويق القطن "جــ 94" موسم 2019م في جميع قطاعات المحافظة الزراعية 50203 قناطير حتى 18 نوفمبر، وتم زراعة بنجر على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة 114650 فدانا حتى يوم 19 نوفمبر.



وأوضح بيان مديرية الزراعة بكفر الشيخ، أنه تمت أيضًا مكافحة 77757 فدان قمح من "الحشائش العريضة، والحشائش الرفيعة، على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة حتى يوم 5 ديسمبر، وتمت مكافحة 26801 فدان بنجر من "دودة ورقة القطن، والتبقع السركسبورى، وذبابة البنجر"، على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة حتى يوم 5 ديسمبر، فضلًا عن مكافحة 775 فدان فول من "المن، والتبقع البني، وصانعات الأنفاق"، على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة حتى يوم 5 ديسمبر.



وتابع البيان، أنه تم التطهير على مستوى قطاعات المحافظة الزراعية "المراوي أكثر من 47.500 كيلو متر، والمصارف لأكثر من 54.500 كيلو متر" حتى يوم 5 ديسمبر، ولمدة أسبوع.