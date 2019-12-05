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فن

مي فاروق تتألق في حفلها على مسرح "قصر المانسترلي" (صور)

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 11:14 م
جريدة الدستور
منار إبراهيم
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تألقت الفنانة الشابة مي فاروق، مساء الخميس، على مسرح قصر المانسترلي في أولى سلسلة حفلات أم كلثوم.

وغنت مي مجموعة من أغاني أم كلثوم أبرزها أنت عمري، ألف ليلة، ويا مسهّرني، وتألقت بفستان باللون الأزرق بعدسة المصور محمد لطفي.

وأحيت الفنانة الشابة مؤخرًا، حفلاتها الغنائية بالمملكة العربية السعودية، وذلك يومي 22 و23 نوفمبر الماضي على مسرح مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي، بمشاركة الأوركسترا العربية الوطنية.

وقدمت مي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، إلى جانب عدد من مختارات من مؤلفات الطرب العربي، لعدد من نجوم الغناء، منهم الفنانة فايزة أحمد، وعبد الحليم حافظ، ومحمد عبد الوهاب، ومحمد فوزي، إضافة إلى مجموعة من أغانيها التي تلاقي قبولا كبيرا لدى الجمهور السعودي.

وتعتبر مي فاروق واحدة من أشهر المطربات، خلال الساحة الفنية، بدأت مشوارها الفني في سن صغير، حيث كانت عضوة بفريق كورال الأطفال التابع لدار الأوبرا المصرية، وشارت مع المايسترو سليم سحاب في عدد من الحفلات، وكانت أولى الحفلات التي شاركت فيها في سن الثامنة من عمرها، قدمت عددًا من الحفلات، وشاركت في العديد من المهرجانات الدولية، وغنت عددا من أغاني المسلسلات.

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