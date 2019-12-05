حسن الرداد يقع في غرام مايا دياب بـ"لوكاندة الأوباش"

كشف الفنان حسن الرداد، تفاصيل عن الشخصية التي يؤديها في مسرحية "لوكاندة الأوباش"، والتي تعرض خلال الوقت الحالي في موسم الرياض، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.



وقال حسن الرداد، خلال تصريحه لبرنامج The Insider بالعربي، مع الإعلامية رندا جبر، والمذاع عبر فضائية دبي: "أؤدي شخصية شاب ناشف وجاد جدًا ولكنني أقدم بعض الكوميديا، وأعيش قصة حب مع الفنانة مايا دياب".



أما الفنان ماجد المصري، فيؤدي دور شخصية تحمل اسم البلعوطي حمامة، وهو شخص بورسعيدي، مؤكدًا أن أهل بورسعيد من خفة دمهم وجمالهم يقولون أشياء خيالية.



"لوكاندة الأوباش" بطولة حسن الرداد، وتشاركه المطربة اللبنانية مايا دياب، التي تخوض تجربة المسرح للمرة الأولى.



ويشارك في بطولة المسرحية من نجوم الكوميديا شيماء سيف، حمدي الميرغني، المطرب الشعبي سعد الصغير، ماجد المصري، هالة فاخر، ويخرج العمل الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر.



العمل من إنتاج المنتج الفني حمدي بدر الذي استطاع توظيف مجموعة من نجوم ونجمات الوطن العربي لتخرج المسرحية في أفضل شكل، خاصة أن الجمهور السعودي والعربي يشتاق للأعمال الغنائية الاستعراضية التي تقدم على المسرح.

