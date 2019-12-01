إصابة 14 شخصًا فى حادث انقلاب ميكروباص بالمنوفية

أصيب 14 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص محمل بالركاب بالطريق الإقليمي المار بمركز ومدينة السادات التابع لمحافظة المنوفية، وذلك أمام توكيل تويوتا على الطريق السريع.



تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز ومدينة السادات يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب أمام توكيل تويوتا، مما أدى إلى إصابة 14 شخصًا.



وانتقلت على الفور 8 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور أمجد عبد الحميد مدير مرفق الإسعاف بالمنوفية وبعض من القيادات الأمنية؛ لمعاينة موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى السادات المركزي وكان قدود وقع الحادث على الطريق الإقليمي بمدينة السادات.



تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة لمباشرة التحقيقات.