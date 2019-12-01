حظك اليوم.. برج القوس الأحد 1 ديسمبر 2019

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج القوس ليوم الأحد 1 ديسمبر 2019 على النحو التالي:



مهنيًا:لا تزال الطوالع الفلكية مناسبة لك فيطرأ أمر مهم للغاية يجعلك هذا اليوم أكثر انفتاحًا على بعض المؤسسات والأفكار والزملاء وحتى على أرباب العمل.



عاطفيًا: تحلو لك اللقاءات وتتمنى البقاء الى جانب الحبيب فترات طويلة لتعبر عن حبك الكبير.



صحيًا: العلاج النفسي يفيدك في التخلص من رواسب الماضي وإيجاد الحلول لمشكلاتك.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.