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حوادث

النيابة تأمر بالكشف على القوة العقلية لأب اتهم الجن باغتصاب طفلته

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:46 ص
جريدة الدستور
مصطفى دياب
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أمرت نيابة الإسماعيلية بعرض والد الرضيعة المصابة بتهتك شديد في المهبل أدى إلى نزيف حاد بسبب "الجن" كما إدعى والدها، على الطب النفسي لبيان سلامة قواه العقلية، لإصراره في أقواله باتهام "الجن" بالتسبب في إصابة نجلته.

وكشف تقرير الطب الشرعي لرضيعة عمرها 6 أشهر بالإسماعيلية، عن إصابتها بتهتك شديد بالمهبل أدى إلى نزيف حاد، نتيجة محاولة اغتصاب، وليس الجن هو السبب كما ادعى والدها.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود هندي، مدير مباحث الإسماعيلية، بورود بلاغ للرائد محمد هشام، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، من مستشفى الإسماعيلية العام، يفيد باستقباله "ملك. ه. ف" 6 أشهر، مصابة بجرح قطعي بمنطقة حساسة بالجهاز التناسلي، وتم إجراء خياطة 4 غرز للجرح.

وقال الأب 40 سنة، نجار مسلح، خلال التحقيقات، إن الجن وراء إصابتها، مشيرًا إلى أنه صدم قطة قبل شهر ونصف وماتت، ثم بدأت تظهر على طفلته الرضيعة بعض الإصابات والكسور، كان آخرها كسر بالذراع.

وأضاف الأب في أقواله، أنه اكتشف إصابة طفلته بجرح قطعي بمنطقة حساسة، وأن الطفلة كانت نائمة بمفردها في الغرفة، ولا يعلم من أين حدثت تلك الإصابة لطفلته الرضيعة، كما استمعت النيابة إلى أقوال والدة الطفلة 37 عامًا، ربة منزل، وجدتها، وأكدتا صحة أقوال الأب.

انتقل على الفور الرائد محمد هشام، رئيس المباحث، ومعاونوه النقباء: محمد جبر وحسن رضوان ومصطفى جميل وملهم البلتاجي، وكلاء المباحث، بالفحص والتحري تبين أن الأب يعمل نجارًا مسلحًا ويتمتع بسمعة طيبة بين الجيران بمنطقة أبوعطوة، ولديه 3 أولاد أصغرهم المجني عليها الرضيعة، وأن الطفلة كانت مصابة منذ فترة صغيرة بكسر في الذراع، وأنها دائمة الإصابة بعد أن قتل والدها قطة عن طريق الخطأ.

تم التحفظ على الأب والطفلة، وبعرضه على نيابة الإسماعيلية أصدرت قرارًا بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ"الدستور" أن الأمن ألقى القبض على والد الطفلة بعد محاولته الهروب، عقب تشخيص الكشف على نجلته واستفسار الدكتور عن السبب، وتبين أنه نتيجة اغتصاب.

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