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الديهي مهددًا أردوغان: سأجري حوارات مؤلمة مع زعامات لا تتصورها

السبت 23/نوفمبر/2019 - 09:10 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزير الخارجية التركي هاجمه، وهاجم قناة "TEN"، ودعا إلى إغلاقها بسبب الحوار الذي أجري مع المعارض التركي فتح الله كولن.

وتساءل الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TEN": "هل يؤلم أردوغان لهذا الحد؟ طب هنعمل محطة فضائية، تلعن جدودكم، بقالكم 5 سنين بتشتموا فينا من 11 منصة، وعشرات مراكز البحوث، وعشرات الصحف".

وأردف الديهي: "لا نخافكم، ولن تقصف لنا كلمة ولا قلم، لساننا محصن بالحق، وسنواصل مسيرة كفاحنا ضد تدخل تركيا في المنطقة، وسأواصل بكل جرأة فضحكم، وسأجري حوارات مؤلمة مع زعامات لا يتصورها أردوغان".

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