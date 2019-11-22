السبت 23 نوفمبر 2019 الموافق 26 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
50 صورة ترصد فرحة فوز المنتخب الأوليمبي بكأس الأمم الإفريقية
الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:47 م
تصوير : احمد حسن
طباعة
موضوعات متعلقة
منذ حوالي 6 ساعات
بث مباشر لحفل ختام أمم أفريقيا تحت 23 قبل لقاء مصر وكوت ديفوار
منذ حوالي 4 ساعات
"ده اللي كان نفسي فيه".. حلا شيحة ترقص في حفل عمرو دياب
منذ حوالي 6 ساعات
التشكيل.. مصطفى محمد يقود هجوم المنتخب الأوليمبي أمام كوت ديفوار
منذ حوالي 15 ساعة
"أقسم بالله مش 86".. آيتن عامر تحتفل بعيد ميلادها
الصور
50 صورة ترصد فرحة فوز المنتخب الأوليمبي بكأس الأمم الإفريقية
الشوط الثاني لمباراة مصر و كوت ديفوار بنهائي أمم أفريقيا للشباب
مصر ضد كوت ديفوار.. الشوط الأول لنهائي أمم أفريقيا للشباب
حفل ختام أمم إفريقيا تحت 23 عامًا يضىء سماء القاهرة
الجماهير تملأ مدرجات استاد القاهرة لمؤازرة الفراعنة أمام كوت ديفوار
الأكثر قراءة
منعته من دخول المنزل.. شاب يحرق نفسه أمام والدته في بني سويف
منذ ساعتين و 43 دقيقة
صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»
منذ حوالي 9 ساعات
الحلم تحول لحقيقة.. أبرز رسائل السيسي في "إفريقيا 2019"
منذ ساعتين و 51 دقيقة
وقف برنامج عبدالله رشدى على قناة المحور
منذ يوم
المزيد
أيام زمان
صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»
منذ حوالي 9 ساعات
مفاجأة: ماذا حدث لـ عمر الشريف بعد أول قبلة من فاتن حمامة؟
منذ حوالي 9 ساعات
اقتربت من الموت في أحدها.. 3 مواقف سينمائية لفيروز
منذ يوم
الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية
منذ يوم
المزيد
نجم الساعة
صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»
منذ حوالي 9 ساعات
الصحة
اللقاح المضاد لإسهال "إي كولاي" آمن للأطفال
منذ 40 دقيقة
الليثيوم يفيد مرضى سرطان الدماغ
منذ 41 دقيقة
5 نصائح لتقوية الجهاز المناعي
منذ حوالي 3 ساعات
4 مأكولات ضرورية لمرضى الضغط المنخفض
منذ حوالي 3 ساعات
المزيد
الرئيس نيوز
الرئيس نيوز
تأجيل إطلاق القمر الصناعى المصري «طيبة -1» لمدة 24 ساعة لأسباب فنية
الرئيس نيوز
"سعر جاكيت ولي العهد" يحدث ضجة في السعودية
الرئيس نيوز
مصر تحقق 4 جوائز في بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا
الرئيس نيوز
إنجاز جديد للشباب.. السيسي يهنئ المنتخب الأوليمبي بكأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة
منوعات
السجائر الإلكترونية تصيب بمرض "رئة الفشار"
منذ ساعة و 26 دقيقة
1500 قصر ريفي معروض للبيع في فرنسا
منذ حوالي 5 ساعات
ماذا قال مورينيو للاعبى توتنهام في أول مقابلة؟
منذ حوالي 6 ساعات
"التعلم مدى الحياة".. تطبيق جديد للبرامج المهنية والتعليمية
منذ حوالي 7 ساعات
المزيد
كشكول
كشكول
بالصور.. "السيسي" يتفقد معرض الفصول التعليمية الذكية
كشكول
انتحار طالب جامعي لمروره بأزمة نفسية في قنا
كشكول
بالصور.. جامعة حلوان تكرم الطلاب المثاليين
كشكول
شاهد.. وفد من وزارة التعليم العالي يزور ماليزيا
إسلام سياسي
إسلام سياسي
بعد فضح تاريخهم المزيف.. تركيا تهاجم مسلسل "ممالك النار"
إسلام سياسي
تحركات إخوانية تثير القلق في الحكومة الألمانية
إسلام سياسي
كاتب سوري: الإخوان وإيران أهداف موحدة تحت كيان مختلفة
إسلام سياسي
الإسلاموفوبيا يدين الاعتداء على امرأة مسلمة بأستراليا:عنصرية بغيضة تجاه الإسلام
مقالات الرأي
ماجد حبته
داعش.. FBI.. والمخدرات
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ سليم البشرى.. المتمسك بالحق بشجاعة نادرة
بسنت حسن
«ليليان» والولايات غير الشرعية
د.كريمة الحفناوى
انتفاضات الشعوب متعدية للطوائف والأحزاب
المزيد
الثقافة
"المعابد الفرعونية وعظماء الفن التشكيلي" بثقافة الغربية
منذ ساعتين و 21 دقيقة
قصر ثقافة حلوان يناقش حقوق الطفل والتربية الإيجابية
منذ ساعتين و 42 دقيقة
"ترنيمة إلى أسماء".. ديوان جديد للشاعر محمود قرني
منذ حوالي 5 ساعات
توقيع ومناقشة رواية "الآتون من السماء" بـ الكتبجية
منذ حوالي 6 ساعات
المزيد
صفحتنا ع الفيس بوك
جريدة الدستور - ElDostor News