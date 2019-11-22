عضو "الفضاء المصري": العمر الافتراضي لـ"طيبة 1" 15 عامًا

قال محمد محمود إبراهيم، عضو برنامج الفضاء المصري السابق، إن إطلاق قمر "طيبة 1" سيتم من مدينة كرو بفرنسا، وسبب اختيار القاعدة أن هذا أقصر مسار لإطلاق الصواريخ وبالتالي التوفير في حجم الوقود المستخدم، والسماح بزيادة حمولة الصاروخ.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "نظرة"، مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "القمر طيبة 1 وزنه 5.6 طن، والقدرة الكهربائية 9 آلاف وات، والعمر الافتراضي 15 عامًا".



وأوضح أن القمر يوفر اتصالات مؤمنة، ومعناها أن أي نظام اتصالات به خاصية وهي إرسال البيانات مشفرة يمكن إرسالها على أكثر من حيز ترددي وبالتالي يصعب اختراق هذه البيانات حتى لو تم التنصت عليها.



وتابع: "القمر يفتح العديد من المجالات الأمنية لمكافحة الإرهاب وخلافه وهذا شيء مهم جدًا وكنا نحتاجه في الواقع وكنا نحتاج نظم اتصالات لا تعيقها التضاريس".