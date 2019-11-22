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حمدي رزق: "مصر منورة في الكورة والاستثمار والفضاء"

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:34 م
حمدي رزق
حمدي رزق
سناء إسماعيل
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قال الإعلامي حمدي رزق، إن مصر شهدت اليوم أحداث مهمة من خلال إقامة مؤتمر الاستثمار في إفريقيا المنعقد في العاصمة الإدارية، الحلم الذي أصبح حقيقة الآن.
وأضاف خلال حلقة برنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مصر تشهد يوم منير في كرة القدم والاستثمار والفضاء".

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد خلال كلمته اليوم بمؤتمر الاستثمار في إفريقيا، إمكانية تحقيق الحلم إلى حقيقة، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تحولت من قطعة صحراء إلى عاصمة باحياء، ومنتجعات، ومساكن، وبحي سفارات، وجامعات، مجموعة إنجازات تمت على هذا الأرض.

وتابع: "الآن يوجد 100 ألف متفرج يحتفلون بختام نهائيات كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة، كما أنه بعد وقت قليل من الآن سيتم إطلاق القمر الصناعي المصري للاتصالات طيبة 1".

وأشار إلى عدد من المشاريع القومية التي نفذتها مصر الجديدة النهاضة خلال السنوات الأخيرة من مشروعات الطاقة الشمسية في صحراء بينبان بأسوان، وأكبر مشروع للطاقة الرياح في الزعفران، وأكبر مزرعة سميكة في بركة غليون، ومصر التي نفذت أقليم قناة السويس، والأحياء للقضاء على العشوائيات، إضافة إلى استعراض إمكانيات الجيش المصري والبحرية المصرية.

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