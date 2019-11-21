أحمد عبد المجيد.. ممثل ومخرج أكشن في "اطمني"

انضم الفنان أحمد عبد المجيد لصناع مسلسل "اطمني"، مع الفنانة يسرا اللوزي، وذلك في العمل الذي يندرج تحت نوعية الأعمال الطويلة ذات الـ 60 حلقة، وينتظر عرضه خارج الماراثون الرمضاني.



ويجسد عبد المجيد دور "فاروق"، وهي شخصية مؤثرة في الأحداث بشكل كبير، كما أنه يخرج المشاهد المعتمدة على الأكشن خلال أحداث العمل، بشكل متبادل مع تصويره للمشاهد الخاصة به.



يشار إلى أن مسلسل "اطمنى" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، ويسرا اللوزي، وأنوشكا، وسامح الصريطي، وأحمد فؤاد سليم، وشيرين، وغيرهم.



وقدم عبد المجيد العديد من الأعمال المختلفة على المستويين الدرامي والسينمائي، وقدم مؤخرًا مسلسل "اختفاء" مع نيللي كريم، و"لدينا أقوال أخرى" مع يسرا، و"طايع" مع عمرو يوسف وفيلم "نورت مصر" مع بيومي فؤاد وغيرهم.