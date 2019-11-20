"الكاثوليكية" تطلق سلسلة أفلام "التجربة على الجبل" للأطفال

يقدم المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، بالتعاون مع رهبنة الأباء الدومنيكان "أقليم فرنسا" سلسلة فيديوهات تعليمية للأطفال لشكل أسبوعي.



وتحمل السلسلة الجديدة من الأفلام التعليمية الدينية للأطفال عنوان "التجربة على الجبل"، التي تنطلق على القناة الرمسية للمكتب الإعلامي بموقع "يوتيوب".



تأتي هذه السلسلة من الأفلام التعليمية للأطفال في إطار حرص الكنيسة الكاثوليكية بمصر على تعليم الأطفال مبادئ الكتاب المقدس وقصصه، تحت رعاية الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك، والأنبا هاني باخوم المتحدث الرسمي للكنيسة.