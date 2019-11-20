السيسي يستقبل وزير الداخلية الألماني في مقر إقامته ببرلين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر إقامته ببرلين، هورست سيهوفر، وزير الداخلية الألماني.



وأكد الرئيس السيسي - خلال المقابلة - أن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من أجل تحقيق الأمن والاستقرار حق أصيل من حقوق الإنسان يستوجب على الدول ضمانها لشعوبها، وذلك من خلال ممارسات فعلية على أرض الواقع، ويجب على المجتمع الدولي دعم تلك الجهود لصالح الإنسانية جمعاء، ولمستقبل أفضل للأجيال القادمة.