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عالم

ترامب أمام الكونجرس: أرسلنا منظومات دفاعية لحماية حلفائنا

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 09:54 م
ترامب
ترامب
محمد عمر
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن أرسلت منظومات رادار ومنظومات صاروخية؛ لتحسين الدفاعات ضد التهديدات الجوية والصاروخية في منطقة الشرق الأوسط لحماية شركاء الولايات المتحدة.

وقال ترامب، في رسالة للكونجرس الثلاثاء: "أمرنا بإرسال المزيد من القوات إلى الشرق الأوسط لحماية شركائنا من تصرفات إيران العدائية والعدد الإجمالي سيكون 3 آلاف عسكري"، وذلك وفق سكاي نيوز.

أضاف ترامب: "إيران استمرت في تهديد أمن المنطقة بما في ذلك مهاجمة المنشآت النفطية ومنشآت الغاز الطبيعي في السعودية في سبتمبر الماضي".

وأكد الرئيس الأمريكي في رسالته، أن إدارته نشرت القوات المسلحة الأمريكية في الشرق الأوسط لحماية مصالح واشنطن وتعزيز سبل الحماية ضد الأعمال العدائية التي تقوم بها إيران ووكلاؤها.

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