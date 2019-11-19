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الصحة

نصائح بسيطة للتخلص من دهون الفخذين

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 06:33 م
جريدة الدستور
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كشف خبيرة اللياقة البدنية راشيل أتارد، أنه يمكنك التخلص من دهون الفخذين العنيدة عن طريق التخلص من الكربوهيدرات وتجنب تمارين القرفصاء في صالة الألعاب الرياضية.

وقالت المدربة الشخصية في سيدني إن دهون الفخذين الداخلية تمثل مشكلة بالنسبة للعديد من النساء، واستغرق الأمر منها عامين لمعرفة أفضل الطرق لتنحيف الساقين، والتخلص من دهون الفخذ الداخلية.
النظام الغذائي
وذكرت راشيل أن نظامك الغذائي هو مفتاح التخلص من الدهون الداخلية في الفخذين، وتنصح باختيار نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على نسبة قليلة من الكربوهيدرات لتحقيق أسرع النتائج.
وتضيف "عندما نحتاج إلى الطاقة، يبدأ الجسم في حرق الكربوهيدرات أولًا، ثم البروتينات والدهون. لذا، إذا كنت تتناول نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات، سيبدأ جسمك في حرق المزيد من الدهون والبروتينات.
وإذا كنت ترغبين بخسارة الوزن، يجب أن لا يزيد محتوى طعامك من السعرات الحرارية عن ما بين 200 و500 سعرة حرارية. وأضافت راشيل "إذا كنت تتضورين جوعًا وتناولين القليل جدًا من الطعام، فسوف تتباطىء عملية الأيض أكثر من اللازم ولن تفقدين وزنك الزائد.
ولمعرفة عدد السعرات الحرارية التي يجب تناولها، توصي راشيل باستخدام معادلة هاريس بينيديكت:
صيغة المعادلة:
447.593 + (9.247 × وزن الجسم (كجم)) + (3.098 × الطول (سم)) - (4.33 × العمر بالأعوام)

ويجب عليك بعد ذلك التركيز على تناول الكثير من الفواكه والخضروات والبروتينات والدهون الجيدة والألياف، مع التخلص من الكحول والأطعمة المخبوزة والمقلية والسكريات المصنعة.
ما هي التمارين المطلوبة للتخلص من دهون الفخذين؟
على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن تمارين القرفصاء هي مفتاح التخلص من دهون الفخذين، إلا أنها في الواقع يمكن أن تجعل أرجلنا أكثر ثقلًا على المدى الطويل، وبدلًا من ذلك، توصي راشيل بالمشي كأفضل تمرين لتحقيق هذا الهدف.
وتقول راشيل "المشي هو أفضل ممارسة مطلقة للتخلص من الدهون الزائدة الكلية، بما في ذلك الفخذين من الداخل".
ومع ذلك، من أجل تحقيق نتائج حقيقية، تحتاج إلى تسجيل عدد كبير من الخطوات، ما يقرب من 10000 خطوة، أو حوالي 10 كيلومترات في اليوم، لكنها تنصح بأن تبدأي بالمشي لمسافة 5 كيلومتر في اليوم وزيادة عدد الخطوات بشكل تدريجي.
وبالإضافة إلى المشي، قالت راشيل أيضًا إن السباحة والجري من التمارين الهامة لتخسيس الساقين والفخذين حسب نوع الجسم.
ويعد الجري تمرينًا رائعًا، وسيساعدك على خسارة الوزن نظرًا لأنه يحرق الكثير من السعرات الحرارية. كما توصي راشيل أيضًا بتمارين المقاومة التي لن تبني عضلات الفخذ الداخلية أكثر من اللازم.
ما الذي يجب تجنبه للتخلص من الدهون في الفخذ؟
تعتقد راشيل أن التمارين الشائعة في الصالات الرياضية، مثل تمارين القرفصاء، وأجهزة الدراجة الثابتة وآلات التوازن لن تؤدي إلى تنحيف منطقة الفخذين على المدى الطويل، فعلى الرغم من أن هذه التمارين تساعد على حرق السعرات الحرارية وتزيد من اللياقة القلبية، إلا أنها لا تفيد كثيرًا في التخلص من دهون الفخذين الداخلية.
أنواع الجسم
- الإكتومورف
هذا النوع من الجسم طويل جدًا ونحيل، ولا يملك أصحابه الكثير من الكتلة العضلية، ويصعب عليهم اكتساب العضلات والجسم بشكل عام.
- الميسومورف
يكون الميسومورف بين الإكتومورف والإندومورف، ويتم تعريفه بإطار عضلي وأكتاف أوسع من الخصر.
- الإندومورف
يتميز بجسم ممتلىء ومتماسك ويجد أصحابه صعوبة في خسارة الوزن.

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