قبول استئناف محمد رمضان على تغريمه 16 مليون جنيه

قررت الدائرة 33 مدنى استئناف عالى القاهرة، قبول استئناف الفنان محمد رمضان على حكم تغريمه 16 مليون جنيه، لصالح شركة "فيردي" للإنتاج الفنى قيمة شرط جزائي، وإلغاء الحكم المستأنف فيه.



وقال الدكتور أحمد الجندى، المحامى بالنقض ودفاع الفنان محمد رمضان، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن حكم الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة هو حكم نهائي، وهو ما يعني أن القضية انتهت، وأن الدعوى كأن لم تكن.



وكانت شركة فيردى للإنتاج الفنى أقامت دعوى ضد الفنان محمد رمضان طالبته بدفع 16 مليون جنيه قيمة شرط جزائى، بعد الخلاف بين الطرفين وفسخ التعاقد المبرم بينهما على تنفيذ بعض الأعمال الفنية، وقيدت برقم 515 لسنة 2016 مدني الجيزة.



وصدر حكم لصالح شركة "فيردى" بتاريخ 27 فبراير الماضي، بتغريم الفنان محمد رمضان مبلغ 16 مليون جنيه، وهو الحكم الذى استأنف عليه، وقبل استئنافه، وتم إلغاء الحكم.