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الصحة

7 مشروبات تسبب الإجهاض

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 05:49 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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كشفت عدة دراسات علمية حديثة، أن هناك عدة مشروبات ربما تسبب إجهاضا للسيدات الحوامل، وبحسب الدراسة التى أجرتها جامعة إلينوى فى شيكاجو الأمريكية، وأشارت الدراسة التى نشرها موقع "بولد سكاى"، إلى أن تناول بعض المشروبات خلال الثلاثة أشهر الأولى من الحمل، ربما يتسبب فى الإجهاض.

تعرف على المشروبات التى تتسبب فى الاجهاض وفقد الجنين:

1-اليانسون:
غني بمادة الأنيتول التي تسمم الأعصاب المركزية عند الجنين.

2-المشروبات الغازية:
تؤدي إلى امتصاص الكالسيوم في الجسم، والإصابة بهشاشة العظام، كما أنها تضر بصحة الجنين.

3-الشاى:
يعتبر "الشاى" من أكثر المشروبات الغنية بالكافيين ويعمل على تقليل خصوبة المبيضين.

4-الكافيين:
يؤدي لانخفاض وزن الجنين ويعرضه للمشاكل الصحية وقد تصل إلى الإجهاض.

5-عصير الأناناس:
يحتوى على بعض الإنزيمات التي تسهل من فتح عنق الرحم ويسبب الإجهاض والنزيف الحاد مما يؤدي إلى نزول الجنين وعدم اكتماله.

6-القرفة:
تساعد عيدان القرفة على نزول دم الحيض وتنظيف الرحم من بقايا دم الحيض الفاسد لذلك فإنها غيز محبذة خلال الحمل.

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