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سياسي

أستاذ جامعي: ثورة 30 يونيو لها دور فاعل في عودة مصر

السبت 16/نوفمبر/2019 - 11:03 م
جريدة الدستور
حسين العمدة
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قال الدكتور نبيه العلقامي، أستاذ بجامعة حلوان، عضو مجلس الشورى السابق، إن ركيزة العمل الوطني فى الوقت الحالي هي الإدارة المحلية، وهناك سيدات وكوادر شبابية في المجتمع المصري، مضيفًا أن ثورة 30 يونيو لها دور فاعل فى عودة مصر للمصريين، وكان هناك فكر لتقسيم مصر كباقي الدول، لكن أنقذ الله مصر بقيادة جيشها العظيم ورئيسا القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال ندوة برنامج تأهيل كوادر المحليات، اليوم، الذي أطلقته أمانة العاصمة لحزب الحركة الوطنية برعاية رؤوف السيد رئيس الحزب، والدكتورة نهاد خير الله أمين العاصمة، والمستشار مدحت نبيل أمين مساعد العاصمه وعضو الهيئة العليا، وبحضور عبد الاله عبد الحميد أمين عام التنظيم.

وأوضح العلقامي، أنه بعد مراجعة مواد الدستور، وجد أن المادة 27 تؤكد وحدة الدستور، وهناك جيش وطنى قوى وقيادة وطنية واحدة، وهناك بعض الشائعات التى استهدفت مصر وأعلنت تقسيم بعض مناطقها، مؤكدا أن الإدارة المحلية لها باب فى الدستور يتحدث عن نظام الحكم فى مصر في 9 مواد.

وأشار أستاذ جامعة حلوان إلى أن هناك خطط فى مصر لمواجهة ما حدث خلال 4 سنوات ماضية، ولا بدّ أن يعلم الجميع أن دورهم هو الحفاظ على الأطر والقيم المصرية، ولا بدّ أن يعي كل مواطن الفرق بين السطات ودور كل سلطة وواجبات القائمين عليها، مضيفًا أن المشروعات القوميه تسير بشكل متناغم، ولديها رؤية الدولة الفلسفية لإدارة المشهد وعملية التطوير وبناء الدولة والمجتمع، وخاصة بناء البنية التحتية.

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