نائب: "الجمعة السوداء" موسم للنصب على المواطنين باسم التخفيضات

أكد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن موسم "الجمعة السوداء" تخطى اليوم الواحد ببعض المراكز التجارية، ليصل إلى أكثر من أسبوعين خلال شهر نوفمبر، ليتسابق عدد أكبر من المستهلكين لشراء سلع لا احتياج إليها، أو في حقيقة الأمر لا تساوى ما أنفقته لشرائها.



وأوضح متولي أن المتاجر تلجأ إلى الإعلان عن تخفيضات لا مثيل لها على مدار العام، للتخلص من بضائع رديئة الصنع، وإما لأنها تُباع بخلاف سعرها الحقيقى، أو على وشك انتهاء الصلاحية، وذلك لتحقيق ربح من بيعها حتى وإن كان البيع بسعر يُقارب سعر التكلفة أو أقل قليلًا بدلًا من تحمل خسارة أكبر، وأشار إلى أن 90% من الصفقات التي يتم عرضها خلال الجمعة السوداء تكون أقل تكلفة في أوقات أخرى من العام، حسب تحقيق نشرته مؤسسة "ويتش" التي تدير دراسات حول الاستهلاك والتبضع.



وأكد النائب على دور جهاز حماية المستهلك في تحذير المواطنين من العروض الوهمية التي تطلقها بعض المحلات لاستقطاب الجماهير، والتأكد من سعر المنتجات قبل وبعض التعرض لعدم خداعهم بعروض على عكس الحقيقة، بالإضافة إلى تكثيف التحريات والتنسيق مع الجهات المعنية لزيادة الرقابة على الأسواق والمولات والسلاسل التجارية الكبرى للتأكد من عروض أسعار المنتجات المعلنة، وأيضًا للتأكد من عدم قيام البعض برفع أسعار المنتجات عن السعر الحقيقي، ثم يقوم بعمل خصم عن المعلن عنه بهدف خداع المستهلك وتضليله للإقبال على شراء المنتجات بعروض وهمية.