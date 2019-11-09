نورهان المرشدي تبهر لجنة The Voice بغنائها الخليجي للمرة الأولى

استطاعت المتسابقة المصرية نورهان المرشدي، أن تخطف قلوب لجنة تحكيم برنامج The Voice للمرة الثانية خلال الحلقة الأخيرة من المواجهة.



وغنت نورهان للمرة الأولى باللهجة الخليجية لأغنية "لا تهجي في كفوفي"، للفنانة أنغام، ورغم صعوبة كلمات الأغنية إلا أنها استطاعت أن تبهر اللجنة بصوتها لتختارها الفنانة أحلام، للانتقال لمرحلة العروض المباشرة من البرنامج، ووصفتها اللجنة بأن صوتها مليء بالفرحة.



وعبرت نورهان، عن سعادتها لاختيار الفنانة أحلام لها، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها لتكون على قدر ثقتها فيها من أول البرنامج.



وكانت نورهان، قد أدت خلال مرحلة الصوت وبس أغنية "يا عيني عليكي يا طيبة"، للفنانة آمال ماهر، ووصفتها اللجنة بأنها غنت لآمال ماهر بإحساس شيرين عبدالوهاب.



مواجهة نارية بين شرف أحمد ونورهان المرشدي من فريق أحلام على مسرح#MBCTheVoice pic.twitter.com/XKJqnjQZhz — MBC The Voice (@mbcthevoice) November 9, 2019