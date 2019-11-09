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جان يامان يثير غضب جمهوره بعد اختياره وجهًا إعلانيًا لماركة عطور إسرائيلية

السبت 09/نوفمبر/2019 - 09:29 م
جان يامان
جان يامان
سناء إسماعيل
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أثار النجم التركي جان يامان، حالة غضب واسعة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اختياره مؤخرًا لكي يكون وجهًا إعلانيًا لإحدى ماركات العطور الإسرائيلية.

وكان جان يامان، قد عبر عن قلقه خلال الفترة الماضية من زيارة إسرائيل، ودافع عن نفسه بعد الانتقادات التي تعرض لها بسبب التقاطه صور تذكارية مع جمهوره من الإسرائيليات مؤكدًا أنه التقط صورا مع بعض جمهوره وبعيدًا عن كونهم إسرائيليين.

يذكر أن النجم التركي، حقق نسبة نجاح كبيرة خلال الفترة الماضية بمسلسل "الطائر المبكر"، والذي قام ببطولته أمام النجمة التركي ديميت أوزديمير، وتم ترجمته لأكثر من لغة خلال فترة عرضه.

من ناحية أخرى، ذكرت بعض الأخبار التركية، أن جان يامان، يستعد لبطولة مسلسل جديد يحمل اسم "دين الروح"، والذي تجهز له شركة Gold Film.
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