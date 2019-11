"جوارب" مايكل جاكسون للبيع بأكثر من مليون دولار

تعرض دار المزادات الأمريكية Gotta Have Rock and Roll جوارب مايكل جاكسون التي ارتداها أثناء تأديته لرقصته الشهيرة "مشية القمر"، للبيع ابتداء من سعر مليون دولار أمريكي.



ووفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أدى ملك البوب رقصة "مشية القمر" الشهيرة، لأول مرة في 25 مارس 1983، أثناء تسجيله لبرنامج التلفزيون Motown 25: Yesterday، Today، Forever، الذي احتفل بالذكرى 25 لإنشاء شركة الإنتاج "موتاون" (Motown).



وقدم جاكسون رقصته الشهيرة مع أغنيته "بيلي جين" (Billie Jean)، مرتديا الجوارب التي صنعت خصيصا لهذه المناسبة الاحتفالية، البيضاء والمرصعة بالكريستال، والتي ستطرح للبيع في المزاد العلني بتاريخ 13 نوفمبر الجاري.



ووفقا لموقع GottaHaveRockandRoll.com، التابع لدار المزادات الأمريكية، الذي ينظم عملية البيع عبر الإنترنت، من المتوقع أن يصل سعر الجوارب ما بين مليون ومليوني دولار.



وبحسب ما ورد، فإن ملك البوب أهدى الجوارب إلى مدير أعماله، فرانك ديليو، تقديرا لجهوده في تنظيم حملته الموسيقية The Jacksons عام 1984.



وستعرض دار المزادات أيضا، إلى جانب الجوارب التي وصفت بأنها بحالة جيدة، رسالة خطية من مايكل جاكسون إلى ديليو، للبيع في المزاد الذي سينطلق صباح يوم 13 نوفمبر.